Змеиногорск: Сбежавшего из тюрьмы алтайского следователя-насильника поймали на Кипре • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

12 Февраля 2021 Сбежавшего из тюрьмы алтайского следователя-насильника поймали на Кипре

На Кипре полицейские поймали сбежавшего из тюрьмы алтайского следователя-маньяка Александра Сатлаева. Об этом сообщают местные СМИ.

Его поймали в ходе операции, которую проводили сотрудники полиции и спецотряды. Беглец прятался в пустом доме. Правоохранители уточнили, что на его поиски потребовалось три дня.

О побеге Сатлаева стало известно 10 февраля. СМИ Кипра сообщили о том, что Александр Сатлаев сбежал из центральной тюрьмы Никосии на Кипре около 18:00. Здесь он отбывал срок за нападение на женщину, совершенное в 2019 году после того, как он вышел из тюрьмы за серию изнасилований.

Амител

Змеиногорский вестник