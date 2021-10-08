Змеиногорск: Санатории Алтая обошли по цене все сибирские здравницы

5 Октября 2021 Санатории Алтая обошли по цене все сибирские здравницы Два Алтая остаются самыми дорогими регионами для отдыха в санаториях. Актуальный рейтинг представил портал бронирования Санатории-России.рф.

В первую пятерку субъектов Сибири по доступности осеннего отдыха вошли Томская область (2 100 рублей), Омская область (2 660 рублей), Кемеровская область (2 810 рублей), Красноярский край (2 980 рублей) и Иркутская область (3 260 рублей).

Самым дорогим в СФО осенний отдых станет в Алтайском крае (4 230 рублей) и Республике Алтай (4 490 рублей).

Рассчитывалась стоимость отдыха за сутки (проживание, питание и лечение).

https://altapress.ru/turizm/story/otdih-v-sanatoriyah-altaya-oboshel-po-tsene-vse-sibirskie-zdravnit…

Змеиногорский вестник