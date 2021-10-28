Змеиногорск: Самоизоляция и выходные на вакцинацию. Путин утвердил новые поручения правительству

25 Октября 2021 Самоизоляция и выходные на вакцинацию. Путин утвердил новые поручения правительству

Владимир Путин утвердил список новых поручений правительству по итогам совещания, состоявшегося 20 октября, сообщает официальный сайт президента. Они коснулись ограничений из-за эпидемиологической ситуации в России.

Помощь регионам в борьбе с коронавирусом

Путин поручил за счёт федеральных средств закупить и доставить в регионы дорогие препараты, необходимые для стационарного лечения больных коронавирусом. Также следует проводить ежесуточный мониторинг доступности лекарственных средств и медицинских изделий. Регионам, в которых складывается сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация, может быть оказана помощь Минобороны и МЧС.

Выходные для вакцинации

Президент поручил увеличить объёмы тестирования на COVID-19. Чтобы улучшить темпы вакцинации, работникам будут предоставлены два оплачиваемых выходных дня, в течение которых можно поставить прививку.

Самоизоляция для пенсионеров и запреты на мероприятия

Путин рекомендовал руководителям субъектов Российской Федерации ввести самоизоляцию для невакцинированных пенсионеров от 60 лет. Работающие граждане от 60 лет должны быть переведены на дистанционный режим.

Также президент рекомендует запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничить оказания услуг общественного питания с 23:00 до 06:00.

Регионам рекомендовано пускать в определённые организации только по документам о вакцинации или перенесённом коронавирусе. Список организаций совместно установят правительство РФ и субъекты страны.

Амител

Змеиногорский вестник