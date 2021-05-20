Змеиногорск: Сахар может подорожать в ближайшее время

17 Мая 2021 Сахар может подорожать в ближайшее время Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что соглашения о стабилизации цен на сахар, которые истекают первого июня, продлевать не будут.

В этом году сев сахарной свеклы не завершили вовремя, поэтому из-за фиксации цен, это может увеличить цена на сахар. Об этом рассказала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, сообщает «Коммерсант».

«Холодная и дождливая погода может отсрочить сбор свеклы на юге с конца июля на конец августа. Это может стать причиной задержки с запуском заводов», – заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Один из производителей предположил, что из-за всех ограничительных мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке цена сахара в 2022 году будет «запредельной».

По словам замминистра сельского хозяйства, сейчас правительство рассматривает новые меры по регулированию сахарного рынка. Планируется утвердить ежегодную квоту для беспошлинного импорта и создать интервенционный фонд. Кроме того, переработчикам предложат закупать сырьё у Объединенной зерновой компании. Это позволит сахарным заводам поставлять продукцию в розницу.

В декабре прошлого года Правительство заключило ряд соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, по которым закрепили розничную (46 рублей) и оптовую (36 рублей) цены на сахар.

https://tolknews.ru/ekonomika/55971-pochemu-v-rossii-v-blizhayshee-vremya-mozhet-rezko-podorozhat-sa…

Змеиногорский вестник