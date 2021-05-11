Змеиногорск: «Сад Победы» вырастет и в школе №1 города Змеиногорска

6 Мая 2021 "Сад Победы" вырастет и в школе №1 города Змеиногорска Сегодня на территории школы № 1 в Змеиногорске высаживают «Сад Победы».

Саженцы кедров и лиственниц нам в район передали международная инвестиционная компания IntelexGlobal при посредничестве редакции газеты «Природа Алтая», движения «Начни с дома своего» и эколого-туристического клуба «Азбука Алтая».

Школьники обещают заботливо относится к маленьким деревцам. И мы уверены, что совсем скоро эти кедры и лиственницы будут радовать как коллектив школы, так и всех горожан.



Змеиногорский вестник