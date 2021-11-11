Змеиногорск: «С пьяными проще, чем с антипривочниками»: как фитнес-центры Алтая готовятся к QR-кодам

10 Ноября 2021 "С пьяными проще, чем с антипривочниками": как фитнес-центры Алтая готовятся к QR-кодам Посетители фитнес-клубов Алтайского края отказываются носить маски и даже приходят на тренировку с юристом, чтобы доказать незаконность указа губернатора Виктора Томенко. Порой такие клиенты-анипривочники даже подают в суд на спортивный центр. После введения с 15 ноября QR-кодов таких случаев в тренажёрных залах может стать ещё больше. Об этом представители фитнес-сообщества заявили 9 ноября на встрече с министром спорта Алексеем Перфильевым. А ещё они пожаловались на огромные убытки и попросили власти о помощи.

«Мы все очень расслабились»

За время пандемии коронавируса посещаемость тренажёрных клубов Алтайского края, а их в регионе около 400, сократилась на четверть. 25% клиентов не готовы рисковать здоровьем, предпочитая заниматься спортом дома. После введения QR-кодов с 15 ноября посещаемость залов региона рухнет ещё сильнее. Алексей Перфильев напомнил, что уже с 3 ноября все соревнования в крае стали проходить без зрителей, а до тренировок допускают только вакцинированных спортсменов. Конечно, это вызвало волну возмущения в соцсетях среди болельщиков и представителей отрасли. Впрочем, другого выхода, который позволил бы избежать тотального локдауна, у индустрии в ближайшее время не будет.

Фитнес-клубы, оказавшиеся в трудной ситуации, могут рассчитывать на поддержку государства. Сейчас краевые власти разрабатывают новые меры: они смогут помочь сфере спорта, которая едва ли не сильнее всех пострадала во время пандемии, заявил руководитель управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Тем не менее руководители клубов должны быть готовы к тому, что после 15 ноября в залах будет пусто. Такой опыт уже пережили владельцы торговых центров края, куда пускать по QR-кодам стали ещё с 30 октября. Однако за последние дни темпы вакцинации от коронавируса в регионе выросли в десять раз, поэтому Евстигнеев уверен: со временем клиенты будут возвращаться в тренажёрные залы. Главное, чтобы в спортклубах соблюдали правила: носили маски, измеряли температуру на входе, проветривали помещение и пользовались антисептиком. По мнению Евстигнеева, эти требования соблюдаются не всегда. Чиновник сам занимается в одном из залов в центре Барнаула и там он практически не встречал людей в масках.

«Всё зависит от нас с вами. Чем жёстче мы будем соблюдать все требования в указе губернатора – тем быстрее эта история закончится. Нужно создать зону без коронавируса, поэтому и вводят QR-коды. Давайте честно друг другу в глаза посмотрим. Мы все очень расслабились: как клиенты, так и работники. В моём фитнес-клубе как антисептик стоял четыре месяца назад наполненный наполовину, так ничего и не изменилось за это время. Всё зависит от нас. До октября никто не хотел ставить прививку, а сейчас мы видим очереди в прививочных пунктах после того, как ввели QR-коды», – эмоционально высказался Александр Евстигнеев.

«Последствия будут самыми суровыми»

Впускать в спортзалы после 15 ноября с QR-кодом будут не только посетителей, но и тренеров. Представитель Роспотребнадзора Лариса Зубова напомнила, что ещё в сентябре 60% всех сотрудников тренажёрных залов были обязаны поставить прививку от коронавируса. Но достигли этого показателя далеко не во всех заведениях. Уже с 20 декабря персонал фитнес-центров без QR-кодов должен быть отстранён от работы или переведён на удалёнку. Кроме того, многие из сотрудников спортклубов берут справку об медотводе у врача частной клиники. При этом выдать её, согласно распоряжению Минздрава РФ, могут только на основании коллегиального решения нескольких врачей. Уже на следующей неделе сотрудники Роспотребнадзора проведут рейд по фитнес-залам Алтайского края и если обнаружат липовые справки, то тренерам грозят штрафы на 50 тысяч рублей. К самим заведениям санкции могут быть ещё жестче: до 500 тысяч.

«Противопоказаний очень мало, чтобы не ставить прививку. А сейчас направо и налево их раздают. Мы будем проверять каждый случай причины медотвода. Будем спрашивать все документы и сверять их с Министерством здравоохранения края. Последствия будут самыми суровыми», – заявила Лариса Зубкова.

Если большая часть спортсменов и тренеров уже поставили прививку, то есть и те, кто боится побочных эффектов. Один из них – олимпийский чемпион, руководитель Федерации биатлона края Сергей Тарасов. Он поинтересовался у представительницы Роспотребнадзора: нет ли возможности проводить более качественный медицинский осмотр врача перед вакцинацией (сейчас только измеряют давление и сатурацию). Кандидат медицинских наук и бывший врач Алексей Перфильев согласился с доводами Сергея Тарасова. Однако министр считает, что лучше рискнуть и поставить укол, чем умереть от COVID.

«Вакцина ещё не прошла клинические исследования четвёртой стадии. На неё нужно пять лет. Это так, есть определённый риск. Но это несопоставимо с осложнениями после заболевания коронавирусом», – заявил Алексей Перфильев.

«Боюсь, что будут появляться «фитнес-притоны»

Если тренеры и спортсмены готовы прививаться, то многие клиенты фитнес-залов делать это не собираются. Они хамят, ругаются с сотрудниками залов и даже в суд грозят подать за отказ пускать их в зал без маски. В качестве аргументов такие посетители ссылаются на статьи Конституции РФ и закон «О правах потребителей». Владелец сети клубов «Сафари-фитнес» Сергей Зубков рассказал, что люди даже приводят юристов, чтобы доказать свою правоту. Как только начнут действовать QR-коды, уверен Зубков, ситуация станет ещё сложнее.

«Нам иногда устраивают такие концерты. Ярые противники вакцины даже приводят юристов. Я их сразу переадресовываю на другие инстанции, которые принимали антиковидный указ. На этом человек сразу «сдувается», но всё равно недоволен. Стали приходить «протестанты», которые не верят в коронавирус. Дело дошло до того, что наши клиенты начали уходить в небольшие залы, которые расположены в подвалах. Якобы там не требуют носить маски и не измеряют температуру. Боюсь, что будут появляться «фитнес-притоны». Если бы таких «протестантов» у нас было один-два, я бы не переживал. А их очень много», – пояснил Сергей Зубков.

Владельцам фитнес-клубов, столкнувшимся с такими ситуациями, пообещали оказать юридическую поддержку. Александр Евстигнеев предложил решать проблему кардинально: просто не пускать таких провокаторов и антипрививочников в клуб.

«Никаких нарушений вы не сделаете в этом случае. Закон на вашей стороне. Вы же не пускаете пьяного человека заниматься, правильно?» – отметил Евстигнеев.

«Эх, если бы они были пьяными. С пьяными проще, чем с антипрививочниками», – крикнул в ответ кто-то из присутствовавших на встрече.

Напомним, согласно указу Виктора Томенко, с 15 ноября пускать в тренажёрные залы края будут только при предъявлении сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или QR-кода. Его можно будет предъявлять как в электронном виде, так и в распечатанном. Также с 15 ноября пропуск по QR-кодам начнёт действовать в театрах, музеях, кинотеатрах, заведениях общепита, бассейнах, банях.

Амител

Змеиногорский вестник