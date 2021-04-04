Змеиногорск: С неба лиловые падают звезды… Когда загадывать желание на падающую звезду в апреле

1 Апреля 2021 С неба лиловые падают звезды… Когда загадывать желание на падающую звезду в апреле В апреле 2021 года у россиян появится возможность загадать желание на падающую звезду. Метеорные потоки Лириды и Эта-Аквариды принесут в жизнь удачу, красоту и романтику.

Звездопад Лириды (16-25 апреля)

Астрологи убеждены, что этот метеорный поток освобождает творческий потенциал и помогает идти к мечте. Период с 16 по 25 апреля – удачное время, чтобы составить карту желаний и загадать самое заветное на падающую звезду или просто на ночное небо, пишет Dailyhoro.ru.

Пик звездопада Лириды – ночь с 22 на 23 апреля.

Звездопад Эта-Аквариды (19 апреля – 28 мая)

Этот метеорный поток обладает позитивной энергетикой, способен помочь обрести финансовое благополучие и выйти из кризиса всем, кто загадает это желание.

Ранее астрологи сообщили, что 04.04 будет мощной зеркальной датой, насыщенной гармонией и любовью.

https://tolknews.ru/obsestvo/53356-kogda-zagadivat-zhelanie-na-zvezdopad-v-aprele-goda

Змеиногорский вестник