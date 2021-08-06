Змеиногорск: С начала пандемии в Алтайском крае от коронавируса погибли 57 медиков

3 Августа 2021 С начала пандемии в Алтайском крае от коронавируса погибли 57 медиков В Алтайском крае умерли 57 медиков, зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в минздраве региона. Всего, по данным ведомства, зарегистрировано 4 040 заражений среди работников медучреждений.

«Из них 3 980 человек в настоящее время закончили лечение», – говорится в сообщении министерства здравоохранения края.

На 23 июня в крае было зарегистрировано 50 смертей медицинских работников, больных COVID-19. Тогда глава профильного ведомства Дмитрий Попов сообщал, что 23 человека заразились на работе. Также было известно, что на конец июня 2021 года страховые выплаты получили 15 человек.

Согласно официальным данным, на лечении находятся трое зараженных медиков. Ранее в минздраве региона отмечали, что в третью волну пандемии на Алтае болеет совсем незначительное количество медработников, поскольку многие из них переболели ранее. Кроме того, большая доля врачей вакцинировалась от коронавируса.

При этом за июль 2021 года на Алтае умерло беспрецедентное число пациентов с COVID-19: 535 человек. Непосредственно от коронавируса, согласно официальной статистике, погибло 495 пациентов.

https://tolknews.ru/medicina/60512-skolko-vrachey-umerli-v-altayskom-krae-ot-kovida-za-vse-vremya-pa…

Змеиногорский вестник