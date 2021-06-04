Змеиногорск: С Днем защиты детей, земляки!

1 Июня 2021 С Днем защиты детей, земляки! Дети — это дар небес, в жизни главная награда! Трудно поспорить с этим утверждением, глядя на детские лица, так доверчиво улыбающиеся мамам и папам! Так мы написали на первой странице в «ЗВ», и именно так считают наши журналисты!

Они любят нас, просто потому что мы — это мы. Им не нужно доказывать, что мама самая красивая, папа самый сильный, а дедушки и бабушки — самые мудрые. Глядя в глаза детей мы взрослые просто обязаны соответствовать их вере в нас….

Пусть у всех детей нашего района, края, страны жизнь будет светлой и счастливой всегда: и сегодня, и в любое мгновение.

С праздником вас, земляки, с Днем защиты детей! Не забудьте постоянно радовать своих детей и внуков!

Змеиногорский вестник