Змеиногорск: С Днем учителя!

5 Октября 2021 С Днем учителя! Дорогие учителя, ветераны педагогического труда! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Благородный труд учителя закладывает основы завтрашнего дня. Вы не только даете знания учащимся, но и развиваете их духовный мир, помогаете определиться с профессией. Делясь с воспитанниками теплом своей души, вы навсегда остаетесь в их сердцах.

Профессия учителя требует постоянного повышения квалификации. Отвечая вызовам времени, вы осваиваете новые технологии. В период пандемии педагоги Алтайского края внедряют новые формы работы, обеспечивают безопасный и качественный процесс обучения детей.

Дорогие учителя! Уверены, что вы воспитаете не одно поколение активных, целеустремленных юношей и девушек, которым принадлежит будущее Алтайского края!

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, а также благодарных учеников!

Томенко В.П., губернатор Алтайского края, председатель правительства Алтайского края.

Романенко А.А., председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Змеиногорский вестник