Змеиногорск: С днем рождения, земляки — Тельцы!

5 Мая 2021 С днем рождения, земляки — Тельцы! С 21 апреля по 20 мая свой день рождения отмечает Телец, один из самых неординарных знаков Зодиака.

Тельцы чувствительны и сентиментальны, обладают спокойным и уверенным вкусом. Любят неяркую, но практичную одежду, к которой относятся очень бережно. Как правило, тельцы спокойны и обладают большим запасом терпения. Терпеть не могут вступать в споры, особенно на повышенных тонах и ценят гармонию во всём. Ни верят чужому восприятию жизни, привыкли доверять только себе, своим чувствам. Для них очень важна объективность, они умеют запоминать хорошо и надолго, верны данному слову. Обладают здравым рассудком, интеллектуальны и прагматичны. Любят соблюдать правила. С древности знак Тельца ассоциируется с достатком, благополучием, финансовым успехом и это в определённой степени соответствует правде жизни.

Коллектив «ЗВ» поздравляет благородных Тельцов! Мы желаем вам, дорогие земляки, всегда соответствовать качествам своего символа гороскопа: быть гордым по жизни, умелым и решительным человеком, постоянным в своих целях и стремлениях. Пусть здоровье будет прочным, как у Тельца, пусть настроение всегда будет прекрасным, пусть в душе царит гармония, пусть в личной жизни звучит счастливая мелодия любви.

Вы необычайно интересные, темпераментные и экстраординарные личности. Поэтому желаем вам как можно больше ярких красок, новых впечатлений, эмоций, душевного комфорта и оптимизма. Живите на «полную катушку»!

Змеиногорский вестник