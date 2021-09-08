Змеиногорск: С днем рождения — разумные, скептические и ироничные Девы!

5 Сентября 2021 С днем рождения — разумные, скептические и ироничные Девы! С 22 августа по 23 сентября празднуют свой день рождения Девы. Один из самых противоречивых знаков Зодиака.

Девы – скептики, лишённые веры в интуицию, они не склонны к преувеличению. Девы любят всё обдумать и проанализировать, прежде чем сделать первый шаг. Иногда думают и размышляют чересчур долго, из-за чего не умеют быть спонтанными, действовать внезапно. Девы очень разумны, работоспособны и могут с успехом выполнить почти любое дело. В одежде любят безупречный стиль, близкий к классике, консервативный, без особых проявлений фантазии, без неожиданных решений.

Трудолюбивый и честный человек — это, конечно ж, Дева по гороскопу. Поздравляем вас с личным праздником и желаем всегда использовать свои замечательные качества знака в жизни. Будьте ловкими и сообразительными людьми, великими умельцами и добрыми друзьями. Пусть уверенность в себе с годами растёт, пусть будет крепким здоровье и взаимной любовь! Желаем невероятного успеха на жизненном пути, большой удачи и исполнения всех желаний!



Змеиногорский вестник