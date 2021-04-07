Змеиногорск: С днем Геолога, дорогие земляки!

4 Апреля 2021 С днем Геолога, дорогие земляки! Сегодня — день Геолога. У нас в районе немало людей, которые выбрали эту нелегкую и интересную профессию.

Поздравляем замечательных людей, которые благодаря своей работе, помогают найти в недрах земли огромные сокровища, запасы ценных ресурсов и древние тайны, которые надежно спрятаны на нашей планете. Желаем побольше интересных и продуктивных экспедиций, много важных, стратегических находок, уникальных месторождений и бесценных кладов, скрытых под толщей земли. Пускай вас, всегда ждет успех, сопутствует удача и помогают знания и большой профессионализм. Здоровья вам, счасть и всего самого хорошего.

Человек, знающий, что у него под ногами, всегда найдет правильную дорогу, обойдет зыбучие пески, болота и найдет твердую почву. Желаем вам, дорогие геологи, всегда быть уверенным в выбранном пути. Идите смело, огибая рытвины и выбоины. С праздником!

Змеиногорский вестник