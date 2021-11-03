Змеиногорск: С Днем автомобилиста, земляки!
31 Октября 2021 С Днем автомобилиста, земляки! Ежегодно в последнее воскресенье октября в России отмечают День автомобилиста. Поздравляем всех земляков автомобилистов и желаем хороших дорог, здоровья и счастья!
А это образцы поздравлений своим автомобилистов.
Пусть легкой и радостной будет дорога,
Пусть ждут возвращения в дом у порога,
Пусть светит зеленый везде и всегда,
В маршруте обходит любая беда!
Пусть конь ваш железный без устали мчится,
Пусть Ангел хранит, чтоб беде не случиться,
Пускай жезл ГАИ машет только вперед,
И встречный моргнет вам в пути огонек!
Пусть все, кто имеют авто и права,
С пути не свернут ни за что, никогда.
Всегда достигают всех целей, маршрутов,
Чтоб было приветливым каждое утро!
Рано утром, спозаранку
Ты садишься за «баранку»,
Нажимаешь на педаль
И в авто несешься вдаль!
Сложной трассы победитель,
Замечательный водитель,
Поздравленья принимай,
Праздник весело встречай!
И пусть в День автомобилиста
Будет трасса гладкой, чистой.
Пусть удачи будет бездна.
Ни гвоздя тебе, ни жезла!