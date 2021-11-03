Змеиногорск: С Днем автомобилиста, земляки!

31 Октября 2021 С Днем автомобилиста, земляки! Ежегодно в последнее воскресенье октября в России отмечают День автомобилиста. Поздравляем всех земляков автомобилистов и желаем хороших дорог, здоровья и счастья!

А это образцы поздравлений своим автомобилистов.

Пусть легкой и радостной будет дорога,

Пусть ждут возвращения в дом у порога,

Пусть светит зеленый везде и всегда,

В маршруте обходит любая беда!

Пусть конь ваш железный без устали мчится,

Пусть Ангел хранит, чтоб беде не случиться,

Пускай жезл ГАИ машет только вперед,

И встречный моргнет вам в пути огонек!

Пусть все, кто имеют авто и права,

С пути не свернут ни за что, никогда.

Всегда достигают всех целей, маршрутов,

Чтоб было приветливым каждое утро!

Рано утром, спозаранку

Ты садишься за «баранку»,

Нажимаешь на педаль

И в авто несешься вдаль!

Сложной трассы победитель,

Замечательный водитель,

Поздравленья принимай,

Праздник весело встречай!

И пусть в День автомобилиста

Будет трасса гладкой, чистой.

Пусть удачи будет бездна.

Ни гвоздя тебе, ни жезла!

Змеиногорский вестник