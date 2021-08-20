Змеиногорск: С 23 августа на территории района возобновится движение автобусов

17 Августа 2021 С 23 августа на территории района возобновится движение автобусов Администрация Змеиногорского района информирует, что в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района была проведена работа. Создано муниципальное автономное учреждение «Пассажирские перевозки Змеиногорского района» (далее МАУ «ППЗР»), силами которого, за счет районного бюджета, восстановлены и оснащены в соответствии с законодательством 2 автобуса. В настоящее время осуществляется ремонт и оснащение ещё 1 автобуса, а также передача в оперативное управление МАУ «ППЗР» ещё 2 автобусов.

С 23 августа 2021 года возобновится движение автобусов предварительно по двум маршрутам: Барановка – г. Змеиногорск, Карамышево – г. Змеиногорск. Расписание движения автобусов будет размещено в остановочных павильонах. В дальнейшем планируется осуществление пассажирских перевозок по всем населенным пунктам района.

Змеиногорский вестник