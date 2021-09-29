Змеиногорск: С 1 октября получать детские пособия можно на карту «Мир»

27 Сентября 2021 С 1 октября получать детские пособия можно на карту "Мир"

С 1 октября на карту «Мир» начнут поступать ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, которые получают семьи с низким доходом.

Если у получателя услуги нет карты, деньги поступят на банковский счет, их можно будет получить в кассе или почтовым переводом. Оформить карту «Мир» должны родители, которые хотят получать детские пособия безналичным способом. Сделать это можно в любом банке.

В августе «Российская газета» сообщала, что на карту «Мир» начали зачислять также пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. А с 1 июля на «Мир» зачисляют все пенсии.

Кроме этого, как ранее напомнили в Минтруде, оформить карту «Мир» необходимо для получения пособия по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты на второго, третьего и следующих детей (если она предусмотрена в вашем регионе), ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, ежемесячного пособия для неполных семей, воспитывающих детей в возрасте 8-17 лет, различных выплат от Пенсионного фонда и пособия по безработице.

РГ

Змеиногорский вестник