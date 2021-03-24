Змеиногорск: С 1 мая в России меняется порядок купли-продажи авто с пробегом

21 Марта 2021 С 1 мая в России меняется порядок купли-продажи авто с пробегом Правила купли-продажи бывших в использовании автомобилей в России изменятся с 1 мая. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на приказ Минцифры.

Сообщается, что проводить сделки можно будет посредством портала госуслуг: пользователи смогут заверять документы электронной подписью и в режиме онлайн направлять их в ГИБДД. Для проведения сделки продавец должен будет загрузить на госуслуги полис ОСАГО, свидетельство о регистрации, ПТС и оформить заявление, выбрав, оставлять ли за собой госномер машины.

Указывается, что новые правила будут действовать только для физлиц и не будут распространяться на новые автомобили.

https://www.mk.ru/auto/2021/03/21/s-maya-v-rossii-menyaetsya-poryadok-kupliprodazhi-avto-s-probegom….

Змеиногорский вестник