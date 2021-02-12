Змеиногорск: С 1 февраля увеличился размер ряда социальных пособий • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

9 Февраля 2021 С 1 февраля увеличился размер ряда социальных пособий Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 73 утвержден коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году в размере 1,049.

С февраля граждане, подвергшиеся радиационному воздействию, а также семьи с детьми, состоящие на учете в органах социальной защиты населения, будут получать ежемесячные, ежегодные, единовременные компенсации и пособия в новых размерах, как это предусмотрено федеральным законодательством.

Размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, с 01.02.2021( с учетом районного коэффициента 15%):

— пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей…- 814,46 руб.

— единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей… — 814,46 руб.;

— единовременное пособие при рождении ребенка — 21 719,27 руб.;

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию:

— по уходу за ребенком — 8 145,28 руб.;

— максимальный размер пособия по уходу за ребенком (женщинам, уволенным в период отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей…) — 16290,56 руб.;

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью:

— при всех формах устройства — 21 719,27 руб.;

— при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами -165 952,91 руб.;

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву — 34 394,73 руб.;

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву — 14 740,60 руб.;

Ежемесячные, ежегодные и единовременные компенсации и иные выплаты, установленные Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», подлежащие индексации с 01.02.2021:

1. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров (пункт 13 части первой статьи 14 Закона) — 1 017,93 руб.;

2. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров (пункт 3 части первой статьи 15 Закона) — 678,58 руб.;

3. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (пункт 15 части первой статьи 14 Закона):

— инвалидам I группы — 21 283,87 руб.;

— инвалидам II группы — 10 641,94 руб.;

— инвалидам III группы — 4 256,75 руб.;

4. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности (без установления инвалидности) (пункт 4 части первой статьи 15 Закона) — 1064,22 руб.;

5. Ежемесячная компенсация за потерю кормильца — участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на каждого нетрудоспособного члена семьи независимо от размера пенсии (части вторая статьи 41 Закона) — 257,48 руб.;

6. Ежегодная компенсация на оздоровление (пункт 13 статьи 17 Закона) — 339,32 руб.;

7. Ежегодная компенсация за вред здоровью вследствие чернобыльской катастрофы (часть первая статьи 39 Закона)

— инвалидам I и II групп — 1 696,55 руб.;

— инвалидам III группы и лицам (в том числе детям и подросткам), перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания вследствие чернобыльской катастрофы — 1 357,26 руб.;

8. Ежегодная компенсация на оздоровление (статья 40 Закона)

— гражданам, указанным в пункте 3 части первой статьи 13 Закона — 1 017,93 руб.;

— гражданам, указанным в пункте 4 части первой статьи 13 Закона, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988 году — 678,58 руб.;

— гражданам, указанным в пункте 4 части первой статьи 13 Закона, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1989 — 1990 годах — 339,32 руб.;

9. Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца (часть третья статьи 41 Закона) — 339,32руб.;

10. Единовременная компенсация за вред здоровью (часть вторая статьи 39 Закона)

— инвалидам I группы — 33 930,80 руб.;

— инвалидам II группы — 23 751,58 руб.;

— инвалидам III группы — 16 965,45 руб.;

11. Единовременная компенсация (часть четвертая статьи 39 Закона)

— семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы — 33 930,80 руб.;

— родителям погибшего — 16 965,45 руб.;

12. Пособие на погребение (часть четвертая статьи 14 Закона) — 12 910,26 руб.

Змеиногорский вестник