Змеиногорск: «Рукотворное море» два года существует на улице Набережная в селе Никольск

2 Августа 2021 "Рукотворное море" два года существует на улице Набережная в селе Никольск Сегодня нам позвонили жители этой улицы. И с отчаяньем в голосе, попросили: — «Помогите, пожалуйста, вся надежда только на вас!»

Что же произошло в селе Никольск? Больше двух лет назад (по словам жителей), на этой самой улице произошел порыв водосети, который не устранен до сих пор. Фото, присланные сельчанами, показывают размеры бедствия!

Теперь у жителей улицы не только «рукотворное» то ли море, то ли болото, но и еще одна головная боль: вода из порыва устремилась в погреба. А там уже и соленья, и варенья…

Вот интересно, наши сотрудники ЖКХ: теплосетей, водосетей всегда много рассказывают о низкой рентабельности отрасли, долгах и убытках, о том. что тарифы они вынуждены поднимать, чтобы в трубу окончательно не вылететь… Но, кто подсчитал хотя бы раз убытки, которые, скорее всего, выплачивают жители за такую вот работу отрасли. За два с лишним года много воды утекло — причем, в прямом смысле этого выражения, не переносном. Ей-Богу, золотая водичка, в селе Никольск!

Змеиногорский вестник