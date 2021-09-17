ГОРНЯК22 17.09.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Рубль вновь стал одной из самых популярных валют в мире

Горняк22
7 часов Ago

14 Сентября 2021 Рубль вновь стал одной из самых популярных валют в мире Рубль по итогам июля впервые с 2016 вновь стал одной из 20 самых популярных валют в мире с долей 0,18% в международных расчетах. Об этом говорится в данных системы межбанковских переводов SWIFT, сообщает РИА Новости.

В прошлый раз российская валюта попала в рейтинг в декабре 2016 года с долей в 0,26%. В июле 2021-го на первом месте оказался американский доллар (39,38%), на втором месте — евро (38,43%). Тройку лидеров с показателем 5,99% замкнул британский фунт стерлингов.

Как отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, попаданию рубля в этот рейтинг способствовало активное продвижение его Россией в качестве средства международных расчетов со своими торговыми партнерами.

Амител

Змеиногорский вестник

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