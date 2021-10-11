Змеиногорск: Рост цен и мясо из-под полы. Чем Алтайскому краю грозит запрет на убой скота на подворьях

8 Октября 2021 Рост цен и мясо из-под полы. Чем Алтайскому краю грозит запрет на убой скота на подворьях

Дефицит мяса, рост цен, смертельно опасные инфекции и теневой рынок – это только часть проблем, с которыми может столкнуться Алтайский край, если не отменить запрет на убой скота на частном подворье. В этом уверены предприниматели, продавцы и ветврачи, с которыми пообщался amic.ru. Региональное управление ветеринарии с 1 октября запретило выдавать сопроводительные документы на мясо, полученное при подворном убое скота. И отрасль встала: фермеры не могут реализовать мясо, а магазины и рестораны столкнулись с дефицитом. Последовали многочисленные жалобы, и ветуправление отсрочило действие запрета на месяц. Однако, по мнению экспертов, эта «передышка» проблему не решит.

«Режут без ножа»

Ещё в апреле 2020 года в России перестали действовать ветеринарно-санитарные правила при убое скота на мясо в частных подворьях, введённые 50 лет назад. Регионы должны были перейти на положения технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Они обязывают производить убой животных для продажи мяса только на специальных площадках. Предполагается, что это более гигиенично и безопасно для потребителя. С 1 октября на новые правила перешёл и Алтайский край.

Но проблема в том, что в нашем регионе убойных пунктов слишком мало, отмечают фермеры. А это значит, что скот придётся куда-то везти, иногда за сотню километров, платить за транспортировку живого груза, услуги бойни и прочее. Крестьяне говорят, что скотоводство становится слишком проблемным и не имеет смысла: не получится не только заработать, но хотя бы отбить расходы.

По сообщению управления ветеринарии Алтайского края на территории региона более 170 предприятий осуществляет убой животных, из них 72 оказывает давальческие услуги. Они подразумевают, что частник обращается на бойню и там производят убой скотины. Оформляются все необходимые документы и человек после этого может реализовать мясо. Такая услуга в нашем регионе обходится от 500 до 1000 рублей.

«Для населения ничего хорошего не будет. Закупщики мясо в сёлах регулярно берут. Люди, которые жили на его продаже, – весной купили поросят, а осенью продали – сейчас попали в крайне невыгодные условия: сбыть мясо они не смогут. Ладно ещё, если бойня рядом. А если нет? Всё очень серьёзно. У нас в Волчихинском районе от дальнего села до райцентра везти 60 километров. Ты животину в багажник не загрузишь, надо отвезти на грузовой, на другой машине потом мясо забрать, оплатить убой и расходы по утилизации. Держать скот станет просто невыгодно», – говорит Александр Балаков, председатель Союза крестьянско-фермерских формирований Алтайского края.

Житель Ребрихи Николай содержит семью за счёт частного подворья. Говорит, что нововведение крестьян «режет без ножа»:

«У нас в Ребрихе нет площадок, где производят убой скота для физических лиц. Ближайший – в 200 километрах, в Павловске. Но это повлечёт серьёзные транспортные и другие расходы. В итоге себестоимость мяса резко возрастёт. Нас просто убивают: корма взлетели, в разы подорожали ветеринарные препараты и анализы, куча справок везде нужна. А теперь ещё и это».

Многие крестьяне говорят, что уже этой осенью будут избавляться от хозяйства. И есть большая вероятность, что наш аграрный регион останется без крестьянского мяса.

Дефицит и мясо из-под полы

Уже в начале октября мясные магазины, рестораны и рынки Алтайского края столкнулись с дефицитом: поставщики просто не смогли обеспечить необходимое количество сырья из-за новых ограничений.

Владелец крестьянско-фермерского хозяйства из Ребрихинского района Артём говорит, что на него обрушился шквал звонков: «Рынки и магазины в Барнауле буквально «взбесились». Звонят и просят привезти хоть что-нибудь, лишь бы с бумажкой (сопроводительные ветеринарные документы, – прим. ред.). Потому что они уже сидят без мяса. Если раньше брали только туши целиком, то сейчас готовы купить и четвертину».

По мнению фермера, говорить, что мяса в Алтайском крае не будет совсем, – неправильно. Но на рынке будет только то, что в народе называют «промышленным мясом» – со скотоводческих комплексов.

«Сейчас рынок завалят «промкой» (мясо свиней, которых выращивают в промышленных масштабах, – прим. ред.), а оно в большинстве случаев всё на уколах. За два месяца животное вырастает до невероятных размеров. Его и будут продавать под видом «крестьянки» тем, кто в этом не разбирается», – считает Артём.

На подпольный рынок хлынет продукт без проверок и документов, но по доступной цене, переживают ветврачи. Люди будут покупать такое мясо, надеясь сэкономить, и в итоге это грозит большой опасностью.

«Сейчас мясо начнёт появляться в подворотнях – не проверенное и не исследованное.

Ветврачи не будут брать никакие анализы – у нас к этому не будет никакого доступа. Мы только-только решили проблему с особо опасными заболеваниями, а теперь есть все шансы, что произойдёт откат. У свиней часто встречается трихинеллёз, у коров – финноз. Человек может даже погибнуть. И по внешнему виду потребитель просто не сможет определить, что с мясом что-то не так», – поясняет ветврач.

Проблемы с сырьём и рост цен

Ситуация с сырьём приблизилась к критической, считает предприниматель Наталья. По мнению женщины, которая более 20 лет работает в мясной отрасли, то, что управление ветеринарии отсрочило запрет на подворный забой скота до 10 ноября, проблему не решает. Через месяц регион вновь начнет лихорадить от нехватки мяса.

По словам Натальи, в последнее время на рынке региона и без того периодически возникал дефицит мяса. Его скупает Казахстан и другие регионы. Повлиять на этот процесс невозможно: заезжие перекупщики предлагают цену алтайским крестьянам гораздо выше, чем местные.

«Даже за эти пять дней, пока действовал запрет от ветслужбы, сырье массово повезли в Казахстан без сопроводительных документов и разрешений. Сейчас на фоне паники и ажиотажа все крестьянское мясо уйдет за границу и в другие регионы», — переживает индивидуальный предприниматель.

«Бесконтрольно вывозят в Кемеровскую область и Новосибирск, но также и везут и в Барнаул. Без документов, без всего. «30 сребреников» еще никто не отменял со времен с Иисуса Христа. Клеймят ветеринарные службы лично в карман», — объясняет механизм предприниматель из Тальменки Виктор Костин.

«Половинчатые меры»

Виктор Костин считает, что требование забивать скот на мясо на специальных бойнях — правильное. Хотя бы потому, что таким образом удастся наладить контроль за продукцией и решить проблему утилизации отходов.

«Перекупы, которые ездят по деревням, предлагают цену на 10-20 рублей больше за килограмм живого молодняка. И фермеру выгоднее, конечно, сдать все ему. Но все отходы после забоя еще нужно куда-то утилизировать. В лучшем случае перекупы их закопают, а обычно просто выбрасывают в околки и они там гниют. А на убойном пункте будет налажен контроль и утилизации», — считает Костин.

По мнению Костина, сейчас возмущаются мелкие и средние предприниматели. Но все проблемы можно решить. Например, частникам не придется самим искать транспорт для доставки скота на бойню, работать по заявочному принципу. Тогда спецтранспорт с бойни сам приедет в село, когда наберется достаточное количество голов.

«Набрался в селах заказ на 10-15 голов, приехала машина и всех забрали. В этом случае многие компании транспортные услуги со сдальщиков не взымают. Прием ведется живым весом и по выходу мяса. Например, мы группируем заявки из районов и записываем их на определенный день. А если ехать за двумя-тремя головами 300 км в несколько деревень, это, конечно, очень накладно. Себестоимость одного килограмма резко увеличивается», — объясняет Костин.

По словам предпринимателя, сейчас ветуправление вводит только «половинчатые меры», вводя запреты только для поставщиков мяса. И это не тот подход, который нужен. Костин предлагает обязать все розничные предприятия (магазины, рынки, общепит) заключать договора с убойными пунктами и мясокомбинатами на поставку продукции. Тогда, по его словам «все встанет на свои места».

Крестьянин за свой товар сразу же получит расчет от убойного пункта (можно переводом на карту, тогда ему самому даже ехать никуда не придется, говорит Костин) и не ломает голову, где ему хранить мясо после забоя, и куда его сбывать.

А рынок общепита и розницы не будет испытывать никакого дефицита — у него всегда в достатке будет проверенный товар. В этом случае уйдет проблема и надворного забоя и вывоза мяса за пределы регионы.

Заместитель начальника управления ветеринарии Алтайского края Евгения Спицкая с такой позицией не согласна. По ее мнению, при таком сценарии в выигрыше будут только бойни: ни фермерам, ни частникам, торгующим на рынке это будет не выгодно.

Пока жаренный петух не клюнет

Также Спицкая говорит, что проблем бы не возникло, если предприниматели заблаговременно озадачились строительством боенских площадок. О грядущих изменениях всех предупреждать начали за 1,5 года — как только закончили действовать ветеринарно-санитарные правил внутрихозяйственного убоя скота на мясо, утвержденные Минсельхозом СССР в 1971 году.

«Пока эти правила еще действовали, мы могли отсрочить переход на исполнение техрегламентов Таможенного союза. Но сейчас этот документ уже отменили и мы оказались вне правового поля. Выдавать ветеринарные сопроводительные документы для последующей реализации убоя животных вне боенских предприятий наша служба не может. Если частник вырастил скотину для себя, тут нет никаких ограничений: все в обычном порядке. Но если речь идет о продаже на рынке, то уже должен существовать порядок. Предполагая ажиотаж со стороны предпринимателей, мы заблаговременно предупреждали о новых правилах», — пояснила amic.ru Евгения Спицкая.

В ноябре 2020 года за подписью вице-губернатора были написаны письма главам районных администраций. Их информировали о необходимости в кратчайшие сроки провести мероприятия по организации специализированных площадок для убоя животных, выращенных в личных хозяйствах. Также ветуправление указало список действующих предприятий, оказывающих услуги по убою животных.

«Для решения вопросов был определен срок переходного периода в зависимости от эпизоотической ситуации, но не позднее 1 октября 2021 года. Дали год. Но ничего не изменилось. Мы же не говорим строить бойню за несколько миллионов. Просим лишь построить убойные площадки и Минсельхоз сейчас это разрешает (Приказ Минсельхоза России от 12.03.2014 N 72 с требованиями к убойным пунктам малой и средней мощности — прим. ред.). Там нет высоких требований и каких-то баснословных затрат. Нужно всего два, три помещения, вода, бетонированный пол, холодильник, выгребная яма. Действующие ветеринарные правила допускают временное хранение и накопление биологических отходов. А утилизацию будут осуществлять специализированные предприятия. Потребуется лишь заключить договор. Есть даже те, кто забирают их самостоятельно. Но предприниматели ничего не хотят», — объясняет Евгения Спицкая.

Вместо этого они заваливают ведомство «протестными письмами», добавляет Спицкая. Сейчас управление дало фермерам и предпринимателям отсрочку на месяц, а окончательное решение будет принято коллегиально на заседании межведомственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Алтайского края.

Амител

Змеиногорский вестник