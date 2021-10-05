Змеиногорск: Российский регион ввел обязательную вакцинацию для ряда граждан

1 Октября 2021 Российский регион ввел обязательную вакцинацию для ряда граждан Власти Свердловского региона ввели обязательную вакцинацию для ряда сотрудников организаций. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о проведении обязательной вакцинации в отношении отдельных категорий граждан», — говорится в сообщении.

В документе указывается, что с 5 октября в регионе должны быть привиты сотрудники, которые работают в сфере образования, обслуживания, общественного питания, в финансовых организациях, такси, почты. Также вакцинироваться должны работники гостиничной сферы, парикмахерских, химчисток, театров, концертных залов и спортивных объектов.

Кроме того, обязательная вакцинация вводится для работников муниципальных служб и органов власти. До 1 ноября перечисленным россиянам нужно будет привиться первым компонентом вакцины, а до 1 декабря — вторым.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова оценила вероятность введения локдауна из-за COVID-19 в России. По ее словам, локдаун в стране вводить не планируется.

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Фото: Globallookpress.com

Змеиногорский вестник