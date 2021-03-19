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Алтайский край

Змеиногорск: Российский поисковик будут устанавливать на гаджеты в обязательном порядке с 1 июля

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

16 Марта 2021 Российский поисковик будут устанавливать на гаджеты в обязательном порядке с 1 июля

Производители гаджетов с 1 июля 2021 года обязаны будут предустанавливать в загруженный браузер российский поисковик. Какой именно – станет известно позже. 

«С 1 июля 2021 года пользователям будет обеспечена возможность использования российской поисковой системы по умолчанию. Порядок определения поисковой системы будет установлен постановлением правительства», – заявили в Минцифры.

Категории устройств, на которые должны быть установлены программы, указаны в соответствующем постановлении правительства. Изменять или дополнять категории не планируется, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Минцифры предложило перенести срок начала обязательной предустановки отечественных приложений на смартфоны россиян. Согласно новому документу, процесс начнётся с 1 апреля 2021 года.

Амител

Змеиногорский вестник

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