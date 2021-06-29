ГОРНЯК22 30.06.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Российский бизнесмен из списка Forbes умер от коронавируса

Горняк22
18 часов Ago

27 Июня 2021 Российский бизнесмен из списка Forbes умер от коронавируса Российский бизнесмен Олег Бурлаков скончался от коронавируса на 72-м году жизни. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что предприниматель умер ещё 23 июня, но известно об этом стало только 26-го числа. Инвестор умер в Монако, где проживал в последние годы. 

Олег Бурлаков входил в список Forbes. Его состояние оценивалось в 650 миллионов долларов.

Кроме того, бизнесмен владел одной из самых известных яхт в мире – «Чёрная жемчужина», длина которой составляет 106,7 м.

Бурлаков начал вести предпринимательскую деятельность ещё в 1989 году.
https://www.amic.ru/news/485073/?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop

Семья 72-летнего миллиардера Олега Бурлакова, который скончался от коронавируса в Москве, потребовала провести независимую международную экспертизу обстоятельств его гибели.

Как сообщает Forbes, Бурлаков постоянно проживал с родными в  Монако. И сначала поступила информация, что он умер там. Однако затем выяснилось, что он скончался в Москве еще 21 июня, когда прилетал по делам. Его тело до сих пор находится в российской столице.

https://www.mk.ru/economics/2021/06/27/semya-milliardera-burlakova-potrebovala-nezavisimoy-ekspertiz…

Змеиногорский вестник

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