Змеиногорск: Российский бизнесмен из списка Forbes умер от коронавируса

27 Июня 2021 Российский бизнесмен из списка Forbes умер от коронавируса Российский бизнесмен Олег Бурлаков скончался от коронавируса на 72-м году жизни. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что предприниматель умер ещё 23 июня, но известно об этом стало только 26-го числа. Инвестор умер в Монако, где проживал в последние годы.

Олег Бурлаков входил в список Forbes. Его состояние оценивалось в 650 миллионов долларов.

Кроме того, бизнесмен владел одной из самых известных яхт в мире – «Чёрная жемчужина», длина которой составляет 106,7 м.

Бурлаков начал вести предпринимательскую деятельность ещё в 1989 году.

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Семья 72-летнего миллиардера Олега Бурлакова, который скончался от коронавируса в Москве, потребовала провести независимую международную экспертизу обстоятельств его гибели.

Как сообщает Forbes, Бурлаков постоянно проживал с родными в Монако. И сначала поступила информация, что он умер там. Однако затем выяснилось, что он скончался в Москве еще 21 июня, когда прилетал по делам. Его тело до сих пор находится в российской столице.

https://www.mk.ru/economics/2021/06/27/semya-milliardera-burlakova-potrebovala-nezavisimoy-ekspertiz…

Змеиногорский вестник