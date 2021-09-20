Змеиногорск: Российских водителей предупредили о новых штрафах

16 Сентября 2021 Российских водителей предупредили о новых штрафах

Инспекторы ГИБДД начали штрафовать российских водителей за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах, предупреждает Autonews.

Отмечается, что первые сообщения об этом запрете появились весной, однако тогда сотрудники инспекции ограничивались предупреждением или штрафом в размере 500 рублей. Теперь же с денежным взысканием водителям предписывается снять шторки в течение десяти дней или вообще требуют от них снимать их на месте. Если по истечении десятидневного срока нарушения не будут устранены, то автоинспекция остановит регистрацию машины.

Изменение связано с тем, что каркасные шторки подвели под определения из техрегламента Таможенного союза и ПДД, согласно которому никакие посторонние предметы не могут ограничивать обзор водителя. По этой причине сетки, шторки, равно как и тонировочная пленка на передних боковых стеклах запрещены к использованию во время движения.

Амител

Змеиногорский вестник