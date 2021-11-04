Змеиногорск: Российских водителей начнут штрафовать за «стиль лихача»

1 Ноября 2021 Российских водителей начнут штрафовать за "стиль лихача"

В России начнут штрафовать автомобилистов за опасное вождение на дорогах. Эта мера наказания указана в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирину Рукавишникову.

Административные штрафы в размере 3 тыс. рублей будут наложены при резких перестроениях сразу через две полосы движения, несоблюдении дистанции, скоростных обгонах, которые носят системный характер. Понятие «опасная езда» было дано в постановлении правительства РФ от 2016 года, однако до сих пор ответственность за него не была определена.

«Нарушителей наказывали, но не собственно за такой систематический стиль езды, а за те или иные нарушения ПДД, за элементы такого вождения – то же самое превышение скорости, несоблюдение дистанции и так далее», – пояснила Рукавишникова.

В случае принятия нового КоАП, лихачей будут наказывать штрафами и за каждое отдельное нарушение, и за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения, включая пешеходов.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в некоторых местах из-за уборки снега на зиму ограничат парковку.

Амител

Змеиногорский вестник