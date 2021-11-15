ГОРНЯК22 15.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Российские пользователи Android оказались одними из самых незащищённых в мире

Горняк22
11 часов Ago

11 Ноября 2021 Российские пользователи Android оказались одними из самых незащищённых в мире

Российские пользователи Android вошли в топ-5 самых незащищённых в мире, сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт о веб-угрозах международного разработчика антивирусных решений Eset. С мая по август 2021 года число угроз увеличилось на 32,6%.

Больше всего активизировались банковские вредоносные программы и приложения – таких атак стало на 200% больше с начала 2021 года. Пользователи стали на 18,4% чаще скачивать опасный TrojanDropper.Agent. Эта программа проникает в операционную систему и ворует личные данные.

Также Android стали на 71% чаще атаковать шпионские ПО и на 63% – трояны для показа нежелательной рекламы. С мая по август улучшилась только защита от программ-вымогателей и стал безопаснее криптомайнинг.

Рост активности хакеров также зафиксирован в Индии, Бразилии, Мексике и на Украине.

Ранее сообщалось, что группа российских хакеров выложила в открытый доступ данные свыше миллиона кредитных карт жителей США и других стран.

Амител

Змеиногорский вестник

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