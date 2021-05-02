Змеиногорск: Россиянин отсудил у властей полмиллиона за яму на дороге

29 Апреля 2021 Россиянин отсудил у властей полмиллиона за яму на дороге Обратившийся в Ленинский районный суд в Оренбурге гражданин из-за дорожной ямы взыскал с администрации города свыше полумиллиона рублей, пишет ОСН. Мотоциклист угодил в яму на улице Казаковская.

Инцидент с мужчиной и его Harley-Davidson произошел в октябре прошлого года. Из-за неровной дороги мотоциклист повредил транспортное средство. В ходе экспертизы специалисты подтвердили, что яма оказалась больше предельно допустимого значения.

В результате с управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга взыскали 519 200 рублей. Кроме того, ответчик обязан возместить расходы по оценке ущерба и госпошлины.

https://altapress.ru/auto/story/rossiyanin-otsudil-u-vlastey-polmilliona-za-yamu-na-doroge-285839

А мы, журналисты «ЗВ», предлагаем нашим землякам зафиксировать на фото свои «любимые ямы» на улицах города, в селах района. Ждем ваши фотографии с указанием месторасположения данных ям на дорогах и даты съемки. Если мы будем это публиковать, есть большие шансы на решение проблемы.

Змеиногорский вестник