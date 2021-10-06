Змеиногорск: Россияне потратили миллиарды рублей на новые iPhone 13

4 Октября 2021 Россияне потратили миллиарды рублей на новые iPhone 13

За первую неделю продаж новой линейки смартфонов iPhone 13 в России граждане приобрели 53,5 тысячи устройств, потратив в общей сложности 5,7 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к одному из крупных ритейлеров источник.

Как пояснил собеседник издания, показатели оказались лучше, чем за аналогичный период на старте продаж iPhone 12 и 12 Pro в прошлом году. О приросте сообщили и крупнейшие российские сотовые операторы. Вице-президент по закупкам и развитию сети «Связной» Михаил Догадин отметил, что причина высоких продаж гаджетов в этом году связана с наличием товара, поскольку в прошлом году наблюдался сильный дефицит.

Вместе с тем в Inventive Retail Group, владеющей сетью re:Store, отметили, что дефицит новинок наблюдается и в этом году. Представитель компании рассказал, что поставки идут регулярно, но пока предложение не может удовлетворить спрос. Однако он заверил, что для первых двух недель продаж новых iPhone это традиционная ситуация.

Представитель «AliExpress Россия» Аркадий Маркарьян обратил внимание на то, что 13-я серия смартфонов Apple привлекла к переходу на новую модель гораздо больше владельцев iPhone 11, чем выход в прошлом году iPhone 12, так как «прошлогодняя версия незначительно отличалась от 11-й серии, сейчас же Apple обновила и процессор, и камеру».

По мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, компания Apple специально создает умеренный дефицит, чтобы показать востребованность своих новинок. Он рассказал, что объем первой партии iPhone 13 составил 55 тысяч устройств, тогда как в прошлом году совокупный размер первых партий линейки iPhone 12 составил 100 тысяч. «То есть мы видим скорее некоторое снижение поставок и продаж, так как первую партию раскупают обычно примерно за неделю»,— резюмировал он.

Ранее РБК со ссылкой на исследование сообщил, что старт продаж новых iPhone 13 в России оказался рекордным в сравнении с остальными смартфонами Apple. За первую неделю после выхода на рынок новой линейки россияне купили 93 тысячи устройств. Именно такое количество смартфонов было зарегистрировано в сетях отечественных мобильных операторов. Ни одна из предыдущих моделей прошлого поколения не имела таких высоких показателей, уточнил директор по продуктам и аналитике oneFactor Максим Воеводский.

Актуальные смартфоны Apple появились в продаже в конце сентября. По информации маркетплейса Wildberries, самым популярным устройством на этапе оформления предзаказов оказался iPhone 13 Pro с накопителем на 256 гигабайт, доступный за 109 790 рублей.

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Змеиногорский вестник