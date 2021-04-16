Змеиногорск: Россияне потеряли из-за кибермошенников почти десять миллиардов рублей за год

13 Апреля 2021 Россияне потеряли из-за кибермошенников почти десять миллиардов рублей за год

Россияне потеряли из-за кибермошенников почти десять миллиардов рублей за год. Потери от действий кибермошенников в 2020 году выросли в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Банка России.

«Количество операций без согласия клиента увеличилось на 34 процента (773,008 тысяч операций за 2020 год против 576,897 тысяч операций за 2019 год). Объем таких операций вырос на 52,2 процента, составив 9,777 миллиарда рублей (за аналогичный период 2019 года — 6,426 миллиарда рублей)», — уточняется в сообщении регулятора.

Речь идет о безналичных переводах, сделанных без согласия клиента, большая часть которых происходит в результате использования злоумышленниками «методов социальной инженерии». Больше всего операций пришлось на операции по оплате товаров и услуг в интернете. Потери физлиц в 2020 году превысили 8,7 миллиарда рублей, а число операций — 770 тысяч. Однако доля таких операций по итогам прошлого года снизилась с 68,6 до 61,8 процента, что связано с повышением осведомленности клиентов банков.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s назвало главные потенциальные беды российских банков, а также кредитных организаций из стран СНГ. К таким рискам относятся возможное нарастание внутренних и региональных конфликтов, старение населения, доминирование государственных игроков на банковском рынке, а также активизация кибермошенников.

5 апреля сообщалось, что мошенники начали использовать новый способ обмана россиян, используя схему с вредоносными письмами. В письме злоумышленник, называющий себя программистом, утверждает, что ему удалось взломать компьютер пользователя и получить полный доступ к нему, в том числе камере. Он требует денег, угрожая в противном случае выложить якобы снятое интимное видео с участием жертвы.

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