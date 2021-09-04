Змеиногорск: Россияне получили возможность обжаловать штрафы от ГИБДД через «Госуслуги»

2 Сентября 2021 Россияне получили возможность обжаловать штрафы от ГИБДД через "Госуслуги" У российских автомобилистов появилась возможность обжаловать через сайт «Госуслуги» штрафы от ГИБДД за нарушения, зафиксированные камерами. Постановление правительства вступило в силу с 1 сентября.

На обжалование даётся 10 дней с даты получения постановления. Если автовладелец дал согласие на получение таких извещений через сервис, документ считается доставленным с момента его размещения в личном кабинете. Если же гражданин на уведомления не подписан, этот срок будет отсчитан с момента его входа на сайт.

Наконец, если автомобилист не заходил на сервис в течение семи дней с момента отправки постановления, его оповестят по почте.

Ранее, чтобы обжаловать штраф, нужно было направить заказное письмо или лично посетить отделение Госавтоинспекции по месту нарушения.

Амител

Змеиногорский вестник