Змеиногорск: Россиянам рассказали о росте пенсий в 2022 году

12 Октября 2021 Россиянам рассказали о росте пенсий в 2022 году

Страховые пенсии в 2022 году будут проиндексированы на 5,9 процента. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Также, по ее словам, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут на 7,7 процента в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера. Таким образом, с учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей.

4 октября председатель президиума Союза пенсионеров России и зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил пенсионерам, которые жалуются на нехватку денег на еду, пойти подрабатывать. По мнению Рязанского, причина низких пенсий в России заключается в том, что маленькие зарплаты не позволяют людям накопить на старость и получать в будущем хорошую пенсию. Однако политик также отметил, что почти у каждого пенсионера есть некоторая сумма в виде «заначки».

Ранее основатель и СЕО финтех-компании «Деньги вперед» Павел Гужиков предупредил, что россиянам стоит заранее задуматься о накоплении финансового резерва для сохранения привычного образа жизни на пенсии. По его словам, для этого можно использовать такие инструменты как банковский вклад, накопительное страхование жизни, сдача жилья в аренду, акции и облигации или обезличенный металлический счет.

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Змеиногорский вестник