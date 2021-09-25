Змеиногорск: Россиянам пообещали увеличить МРОТ

22 Сентября 2021 Россиянам пообещали увеличить МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2022 года увеличится до 13,6 тысячи рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на видеоконференции с правительством.

Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти 3 миллионов человек

Михаил Мишустин

о повышении МРОТ

Как удалось?

Повышение минимального размера оплаты труда в следующем году стало возможным благодаря новой медианной методике расчета этого параметра, пояснил в беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

У нас принята новая методика медианная, когда высчитывается средняя заработная плата и умножается на коэффициент инфляции

Ярослав Нилов

о новой методике рассчета МРОТ

Как пояснил Нилов, сначала формируется МРОТ, его рассматривают параллельно с проектом бюджета на ближайшие три года. По словам депутата, удовлетворяют то предложение, которое соответствует размеру минимального размера оплаты труда.

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