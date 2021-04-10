Змеиногорск: Россиянам назвали условие для отмены масочного режима на работе

8 Апреля 2021 Россиянам назвали условие для отмены масочного режима на работе

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в интервью радио Sputnik назвал условие для отмены масочного режима в офисных помещениях.

Врач напомнил, что наибольший риск заражения коронавирусом существует в закрытых помещениях, поэтому на работе пока еще необходимо носить защитные маски, отметил академик. Очень важно, по его словам, продолжать это делать сейчас, когда еще недостаточно тепло.

По мнению эксперта, внутренняя вентиляция в офисах может тоже играть определенную роль в передаче некоторых возбудителей инфекции. «Думаю, снимать маски можно будет, когда все сотрудники провакцинируются или переболеют», — считает Покровский.

При этом он уточнил, что окончательное решение будет зависеть от общей эпидемической ситуации. Академик напомнил, что соблюдение предписанных профилактических мер — это не вопрос добровольного выбора, а обязанность.

На данный момент удаленно в России работают порядка трех миллионов человек, а до пандемии коронавируса их было всего несколько десятков тысяч. В марте выяснилось, что 27,9 процента сотрудников российских компаний столкнулись с сокращением заработной платы при переходе на дистанционный режим.

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