Змеиногорск: Россиянам назвали порядок действий при утрате смартфона

19 Ноября 2021 Россиянам назвали порядок действий при утрате смартфона

Старший специалист по тестированию информационных продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко назвал россиянам порядок действий при утрате смартфона. Он напомнил в беседе с агентством «Прайм», что в современном мире гаджет — это кошелек, паспорт и социальные контакты, поэтому нужно сделать так, чтобы персональные данные не попали в руки злоумышленников.

Эксперт порекомендовал защитить устройство пин-кодом или биометрическим отпечатком, а также проверить, активна ли возможность дистанционной блокировки. Кроме того, следует переписать IMEI и серийный номер телефона, эта информация поможет на случай кражи.

В первую очередь нужно воспользоваться функцией «Найти телефон» или позвонить с другого номера, на случай, если гаджет все же поблизости. Если же есть уверенность, что он украден, данные можно удалить при помощи соответствующей функции, но найти смартфон уже не получится, предупредил Кузьменко.

Он также посоветовал разлогиниться из всех сервисов и соцсетей при помощи функции «Завершить сеансы на всех устройствах», заблокировать сим-карту и привязанные к телефону банковские карточки. Кроме того, в полиции можно написать заявление о краже с указанием номера IMEI, серийного номера устройства и обстоятельств кражи.

Ранее американские ученые назвали Bluetooth потенциально опасной технологией с точки зрения взлома. Специалисты рассказали о технологии Bluetooth Low Energy (BLE), которая благодаря пониженному электропотреблению позволяет взаимодействовать смартфону пользователя с различными аксессуарами.

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