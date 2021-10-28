Змеиногорск: Россиянам начнут выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19

26 Октября 2021 Россиянам начнут выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенном COVID-19, приказ появился на интернет-портале правовой информации.

Новые документы начнут выдавать после того, как приказ вступит в силу 8 ноября. Сертификаты, оформленные до этого числа, автоматически изменятся на портале государственных услуг до 1 марта 2022 года.

Содержание

Сертификат будет включать информацию о россиянине, прошедшем вакцинацию: в нем отразятся фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес проживания и дата оформления документа. Будут QR-код, данные о сделанных прививках. Врачи включат в документ сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о ранее перенесенном заболевании. Запись формируется сразу на русском и английском языках не позднее, чем через три календарных дня после прохождения иммунизации. При желании его можно получить на бумажном носителе.

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