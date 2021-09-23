Змеиногорск: Россиянам без суда спишут долги на 1,6 млрд рублей

20 Сентября 2021 Россиянам без суда спишут долги на 1,6 млрд рублей

Россиянам спишут долги более чем на 1,6 млрд рублей в рамках реализации внесудебного банкротства, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя министра экономического развития Илью Торосова.

По его словам, за первый год проведения упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тысяч обращений, из них по 5 тысяч инициирована процедура внесудебного банкротства. В отношении 2,5 тысячи граждан процедура уже полностью завершилась.

Торосов подчеркнул, что сейчас идет работа над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства и вскоре россияне смогут подать соответствующую заявку через «Госуслуги».

Ранее первый заместитель министра финансов Леонид Горнин заявил, что большинство регионов России постепенно выходят из кризиса и имеют положительную динамику темпа роста собственных доходов.

Амител

Змеиногорский вестник