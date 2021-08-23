Змеиногорск: Россиян предупредили об обмане при оформлении ипотеки

20 Августа 2021 Россиян предупредили об обмане при оформлении ипотеки

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко предупредила россиян о мошенниках, которые обманывают, «помогая» в оформлении ипотеки, а также о навязывающих услуги компаниях. Она назвала способ защититься от обмана в интервью радио Sputnik.

Эксперт заявила, что мошенники на поддельных сайтах предлагают россиянам платную помощь при оформлении ипотеки, часто «наживкой» является предложение выгодной ставки. Таким образом злоумышленники получают конфиденциальную информацию.

«Многие клиенты попадаются на такую, например, удочку: «Только у нас ставка по ипотеке 5,5 процента, присылайте документы, мы все сделаем сами!» Естественно, клиент присылает достаточно много конфиденциальной информации, а дальше мошенники могут распоряжаться ею по своему усмотрению», — привела пример Радченко. Кроме того, некоторые компании предлагают помочь добиться в банке выгодных условий ипотеки, однако, по мнению эксперта, это лишь «маркетинговый ход». Так они навязывают клиентам дополнительные услуги и берут деньги за якобы «выбивание» дешевого кредита.

Радченко пояснила, что пониженная ставка (на 0,5 процента дешевле) возможна, если вы зарплатный клиент банка или если банк сотрудничает с застройщиком. «Если банк сотрудничает в системе проектного финансирования с каким-нибудь застройщиком, а вы покупаете квартиру именно у этого застройщика, ипотека тоже может быть дешевле на 0,5-1 процент. Все остальное — маркетинг, чтобы вас заманить», — предупредила она.

Ранее аналитики сообщили, что за первые семь месяцев 2021 года женщины в России оформляли ипотечные кредиты чаще мужчин. Среди причин того, что россиянки массово взяли ипотеку, эксперты назвали возможность женщин приобрести жилье на средства материнского капитала и выплаты на третьего ребенка. Росту спроса способствуют и «упрощение процедуры подтверждения доходов и сниженные требования к первоначальному взносу».

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