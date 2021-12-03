Змеиногорск: Россиян предупредили о подорожании ёлок на 30%

30 Ноября 2021 Россиян предупредили о подорожании ёлок на 30% Ретейлеры предупредили россиян о скором подорожании искусственных новогодних ёлок и натуральных деревьев до 30% из-за роста закупочных цен и затрат на логистику. Об этом сообщает РБК.

Как отмечает издание, стоимость искусственных настольных ёлок варьируется от 49 до 279 рублей. За сосну высотой 2,1 метра из пластика придётся отдать 14,2 тысячи рублей, а четырёхметровая искусственная ель обойдётся почти в 30 тысяч рублей.

В торговой сети «Ашан» отметили, что закупочные цены на искусственные ели выросли в этом году на 20%. При этом совладелица ретейлера «Максидом» Мария Евневич отметила, что подорожание зависит от производителя и составляет от 5 до 30%. Средняя цена искусственной ёлки на Wildberries составляет около 3,3 тысячи рублей, что также на 12% больше, чем годом ранее.

Ретейлеры отмечают, что среди причин подорожания – рост стоимости сырья, динамика валютных курсов и повышение цен на перевозки.

Амител

Змеиногорский вестник