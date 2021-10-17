Змеиногорск: Россиян предупредили о четырех выходных подряд в ноябре

13 Октября 2021 Россиян предупредили о четырех выходных подряд в ноябре

В ноябре россиян ждут четыре выходных дня подряд в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом напоминает «Российская газета».

Как пишет издание, в этом году ноябрьские праздники удлиняются за счет дополнительного выходного дня. Так как праздничные день 4 ноября выпадает на четверг, нерабочей будет и пятница, 5 ноября, а затем идут суббота и воскресенье. Таким образом в ноябре россияне будут отдыхать четыре дня подряд.

Кроме того, накануне праздника, в среду, 3 ноября, у россиян будет сокращенный рабочий день. Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев напомнил, что, согласно Трудовому кодексу, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Ранее правительство России определило выходные россиян в 2022 году. Так, выходные 1 и 2 января, суббота и воскресенье, соответственно, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая. Новогодние каникулы продлятся десять дней. Майские праздники в 2022 году ожидают россиян с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, то есть по четыре дня в каждый временной интервал.

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