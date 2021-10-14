Змеиногорск: Россиян предложили штрафовать за уклонение от ковид-вакцинации

11 Октября 2021 Россиян предложили штрафовать за уклонение от ковид-вакцинации Россиян следует ежемесячно штрафовать за уклонение от вакцинации против коронавируса. Штраф в пять тысяч рублей позволит добиться снижения финансовой нагрузки на государственную систему здравоохранения. Об этом заявил в эфире «Говорит Москва» вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

По его словам, всякое тяжёлое заболевание, в том числе и коронавирус, наносит большой ущерб отечественной медицинской системе, тогда как россияне давно привыкли платить за вредные привычки в виде акцизов на алкоголь и сигареты. При этом распространять штрафы за уклонение от вакцинации нужно прежде всего на тех, кто подвержен заражению коронавирусом. Адекватной для этого эксперт счёл сумму в пять тысяч рублей.

Лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится порядка 200 тысяч рублей, а считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей. В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации, — объяснил Лукашев.

Ранее инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков назвал осень самым неудачным временем года с точки зрения заражения COVID-19. В интервью радио Sputnik он объяснил это тем, что традиционно осенью также бывает всплеск заболеваний гриппом и другими респираторными инфекциями. Он назвал опасной такую ситуацию для людей, ещё не сделавших прививку от коронавируса: в условиях роста заболеваемости существует риск получить слишком большую «дозу» возбудителя COVID-19.

https://news.ru/health/virusolog-predlozhil-shtrafovat-rossiyan-za-uklonenie-ot-kovid-vakcinacii/?ut…

Змеиногорский вестник