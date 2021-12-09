Змеиногорск: Россиян начнут штрафовать за самовольное остекление балкона

6 Декабря 2021 Россиян начнут штрафовать за самовольное остекление балкона В марте 2022 года в России начинают действовать новые правила пользования жилыми помещениями. В частности, за самовольную обшивку или остекление балкона для граждан предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей, причем саму конструкцию придется демонтировать.

Такие меры предусмотрены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 14.05.2021 №292, в котором уточняется, что нельзя производить переустройство (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса РФ.

Замена обшивки балкона или его остекление будет также входить в технический паспорт здания, как элемент оформления фасада. Учитывая это, с 1 марта следующего года все подобные корректировки нужно будет согласовывать в специальных инстанциях, сообщает издание Readovka. При этом в документе будет содержаться целый ряд характеристик, включая цвет, размер, вес, используемые материалы. На последний пункт стоит обратить особое внимание, поскольку если без разрешения использовать для отделки балкона некоторые виды пластика, то штраф можно также получить за нарушение противопожарных правил.

Как пояснил председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин, сейчас трудно понять, как будет реализовываться этот новый механизм. Исходя из принципов права, эти нормы приказа не будут распространяться на те остекления, которые были сделаны до вступления в силу новых правил, добавил он.

«Думаю, что не станут штрафовать за то, что было остеклено 10-20 лет назад. Может возникнуть вопрос демонтажа. Но тогда на любой демонтаж необходимо предоставить время, то есть должно быть выдано предписание на основании проверки, например, жилищной инспекции. Если собственник не исполнит это предписание, которое должно быть мотивировано нормами безопасности, в том числе пожарной, то тогда возникнет административное правонарушение. Полагаю, что механизм будет такой», — приводит слова эксперта bfm.ru.

МК

Змеиногорский вестник