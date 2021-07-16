Змеиногорск: Россия вышла на четвёртое место в мире по числу заражений коронавирусом

14 Июля 2021 Россия вышла на четвёртое место в мире по числу заражений коронавирусом

Россия обогнала Францию и переместилась на четвёртое место по числу заражений коронавирусом с начала пандемии, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на утро 14 июля.

Так, за весь период в России выявили 5 833 175 случаев COVID-19. Во Франции, которая теперь занимает пятое место, зарегистрировано 5 700 017 заболевших.

В первую тройку антирейтинга по-прежнему входят США (33 518 946 человек), Индия (30 907 282) и Бразилия (19 089 940).

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил мнение, что человечество рано или поздно столкнётся с новой пандемией, которая окажется гораздо опаснее нынешней.

Амител

Змеиногорский вестник