Змеиногорск: Россия ограничила ввоз некоторых продуктов из Китая

11 Октября 2021 Россия ограничила ввоз некоторых продуктов из Китая

Россия приостановила ввоз ряда продуктов из Китая из-за найденных нарушений. В товарах обнаружили запрещенные компоненты, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В частности, в кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах, яйцах с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри нашли ДНК генетически модифицированной кукурузы, а также ДНК генетически модифицированной сои в количестве более 0,9 процента.

Отмечается, что содержание запрещенных веществ в некоторых товарах превышает норму в пять раз. Также на маркировке продукции не указаны данные о содержании ГМО. По этой причине Россия ограничила ввоз товаров из Китая с понедельника, 11 октября.

«С целью недопущения возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения РФ <…> с 11.10.2021 до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию РФ», — подчеркнули в ведомстве. В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация находится на особом контроле ведомства.

Ранее стало известно, что в наггетсах нашликишечную палочку. Роскачество провело проверку и заявило, что в кулинарном изделии «Золотой петушок» содержится кишечная палочка, а в полуфабрикатах «ВкусВилл» и «Мясницкий ряд» выявлены листерии — бактерии, размножающиеся в пищевых продуктах.

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Змеиногорский вестник