Змеиногорск: Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

10 Февраля 2021 Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус

Роспотребнадзор зарегистрировал российский экспресс-тест диагностики коронавируса. Он будет показывать результат в четыре раза быстрее, чем стандартный ПЦР-тест. Об этом «Известиям» сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, разработавшем набор реагентов.

Срок анализа удалось уменьшить благодаря использованию фермента Bst-полимераза, который сильно ускоряет реакцию. Экспресс-тесту «АмплиСенс SARS-CoV-2-IT» потребуется час-полтора для определения в анализах патогена, в то время как обычный ПЦР-тест показывает результат за четыре-пять часов. По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиля Хафизова, 45 минут уходит на выделение нуклеиновых кислот, 5 минут требуется для обратной транскрипции и 15-20 минут — для амплификации.

Уточняется, что точность нового теста примерно соответствует предыдущему, поэтому его можно будет считать основным анализом, а не дополнительным исследованием. «Там, где анализируется мазок с высокой или средней вирусной нагрузкой, оба теста работают примерно одинаково. Там, где количество вирусных частиц в мазке мизерное, начинает выигрывать медленный ПЦР-тест», — пояснил Хафизов.

Экспресс-тест получился более специфичным, поэтому в теории он будет давать меньше ложноположительных результатов. Однако новая система определяет один фрагмент коронавируса, поэтому есть вероятность, что мутировавший вариант SARS-CoV-2 анализ не определит. Помимо этого возможен ложноотрицательный результат, если изменения затронут участок вируса, который используется в тест-системе.

Экспресс-тест проводится на том же оборудовании, что и обычный ПЦР, и его может делать тот же персонал. Стоимость систем также не отличается.

В январе сообщалось, что Роспотребнадзор создает новую тест-систему для максимально точного выявления различных мутаций коронавируса и снижения вероятности ложноотрицательного результата. Специалисты разрабатывают набор реагентов, которые будут распознавать наименее подверженные изменениям гены вируса. Также планируется использовать сразу два фрагмента генома, чтобы уменьшить возможность ложного результата теста.

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