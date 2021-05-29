Змеиногорск: Роспотребнадзор обнаружил новый признак осложнений у пациентов с COVID-19

26 Мая 2021 Роспотребнадзор обнаружил новый признак осложнений у пациентов с COVID-19 Специалисты Роспотребнадзора обнаружили новый маркер, указывающий на высокую вероятность поражения сосудов при коронавирусе, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«У пациентов в остром периоде COVID-19 выявлено значительное повышение эндотелина-1, что можно использовать для оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у пациентов», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Повышенные показатели эндотелина-1 были у пациентов, состояние которых резко ухудшалось в следующие дни, а также у тех, кто контактировал с больными. При этом после успешного лечения показатель возвращался в норму.

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Змеиногорский вестник