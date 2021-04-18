Змеиногорск: Роспотребнадзор обязал всех въезжающих россиян сдавать тест на COVID-19

15 Апреля 2021 Роспотребнадзор обязал всех въезжающих россиян сдавать тест на COVID-19 С 15 апреля все возвращающиеся в страну из заграницы россияне обязаны сдавать тест на COVID-19 методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР). Ранее это требование касалось только прибывающих воздушным транспортом. Новая норма прописана в вступившем в силу постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 09.04.2021 № 12. До получения результатов лабораторного исследования вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). Результаты должны быть загружены на портал госуслуг. В зависимости от результатов анализа либо человек ведет свободный образ жизни, либо вводятся ограничительные мероприятия. За несоблюдение сроков лабораторного обследования предусмотрена административная ответственность по ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ. Штраф варьирует от 15 до 40 тысяч рублей. Обследование проходят за свой счет. Это можно сделать в негосударственных медицинских центрах и лабораториях.

Алтайская правда

Змеиногорский вестник