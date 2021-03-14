ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: Роскомнадзор начал замедлять скорость Twitter

Мар 14, 2021
ГОРНЯК22 15.03.2021

11 Марта 2021 Роскомнадзор начал замедлять скорость Twitter

Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы Twitter в России, говорится на сайте ведомства.

Работа сервиса замедлится на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных компьютеров.

Ограничения связаны с наличием запрещенного контента. По данным Роскомнадзора, к 10 марта Twitter не удалил 3168 материалов с запрещенной информацией (с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, с детской порнографией, информацией об использовании наркотиков).

«Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года», — цитирует сообщение Роскомнадзора polit.ru.

Алтапресс

Змеиногорский вестник

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