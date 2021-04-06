Змеиногорск: Родительская суббота Великого поста: как помянуть близких и чего делать нельзя

3 Апреля 2021 Родительская суббота Великого поста: как помянуть близких и чего делать нельзя Православные верующие 3 апреля 2021 года отмечают родительскую субботу Великого поста 2021 года. Что обязательно нужно делать в этот день и как правильно поминать умерших – в материале amic.ru.

Что такое родительская суббота?

Родительская суббота (а их в православном календаре семь) – это день особого поминовения усопших христиан. Родительской она называется, скорее всего, потому, что об умерших говорят, как «отошедшие к праотцам», то есть ко всем нашим предкам – прародителям. Ну и, конечно, всё же чаще всего верующие в этот день вспоминают своих усопших близких и родителей.

Чем родительские субботы Великого поста отличаются от остальных?

Дело в том, что во время Великого поста верующие молятся за смерть и воскрешение Иисуса Христа. Остальные службы сокращены, то есть и поминовение усопших тоже совершают реже. Поэтому Церковь установила три особых дня для молитвы об умерших в Великий пост. Это и есть родительские субботы. Они всегда отмечаются на второй, третьей и четвёртой неделе поста.

Как помянуть умерших в этот день?

В родительскую субботу принято посещать храм и молиться об усопших родственниках. Можно заказать сорокоуст или литургию.

Если посетить храм не получается, помянуть усопших можно молитвой и дома перед иконой. Также можно подать записку об упокоении с именами близких накануне родительской субботы.

В этот день верующие традиционно идут на кладбище. На могиле близкого человека нужно зажечь свечу и помолиться. После этого следует прибрать могилу и молча вспомнить покойного. Пить, есть или курить на кладбище строго запрещено. Очень часто родственники усопшего оставляют на могиле помин, который указывает на вредные привычки умершего при жизни. Делать этого категорически нельзя.

Что нужно сделать в этот день?

Помимо похода в храм, в родительскую субботу принято печь блины. Первый оставляют для умершего, а остальные едят в кругу семьи. Рекомендовано небольшую часть принести в храм или раздать бедным. Так человек может помянуть близких, которых Церковь по своим канонам помянуть не может (это некрещеные и самоубийцы).

В родительскую субботу также принято устраивать поминальный ужин, на котором вспоминают усопших родственников. Перед трапезой нужно прочитать молитву.

Священники рекомендуют провести родительскую субботу в тихом кругу семьи. Этот день лучше использовать как возможность сблизиться с родными и вспомнить усопшего молитвой и добрым словом.

Чего нельзя делать в родительскую субботу?

Православная церковь в эти дни требует воздержаться от выяснения отношений и ссор с близкими людьми.

Не рекомендуется проводить пышные празднества или увеселительные мероприятия. Ни в коем случае нельзя сквернословить и негативно отзываться или думать об умерших.

Работать в этот день не запрещено, но помешать походу в церковь это не должно.

Можно ли в родительскую субботу убирать в доме?

Наводить порядок в этот день нельзя. Считается, что этот день нужно встретить уже в чистом доме. А связываться с грязью в родительскую субботу – это неуважение к памяти умерших.

Поэтому лучше уборку, стирку, мытьё полов и остальное провести заранее.

Когда ещё поминают усопших?

В 2021 году восемь особенных дней, когда верующие могут почтить память усопших родственников:

6 марта – суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)

27 марта – суббота 2-й седмицы Великого поста

3 апреля – суббота 3-й седмицы Великого поста

10 апреля – суббота 4-й седмицы Великого поста

9 мая – поминовение усопших воинов

11 мая – Радоница

19 июня – суббота Троицкая

6 ноября – суббота Димитриевская

https://www.amic.ru/voprosdnya/456817/

Змеиногорский вестник