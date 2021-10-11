Змеиногорск: Результат всероссийской тренировки — полная готовность!

8 Октября 2021 Результат всероссийской тренировки — полная готовность!

Змеиногорский район исполнил все условия тренировки согласно плана гражданской обороны. В ней приняли участие все структурные подразделения жизнеобеспечения населения, проведена проверка системы оповещения. Силы ТП РСЧС Змеиногорского района отработали поставленные тренировкой задачи, несмотря на то, что погода попыталась внести свои коррективы (ночью в районе выпало большое количество снега). Проблемные вопросы оперативно решались, и все задачи выполнены своевременно. А это значит, что силы и средства Змеиногорского района к выполнению задач по гражданской обороне готовы.

Змеиногорский вестник