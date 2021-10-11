ГОРНЯК22 11.10.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Результат всероссийской тренировки — полная готовность!

Горняк22
2 часа Ago

8 Октября 2021 Результат всероссийской тренировки — полная готовность!

Змеиногорский район исполнил все условия тренировки согласно плана гражданской обороны. В ней приняли участие все структурные подразделения жизнеобеспечения населения, проведена проверка системы оповещения. Силы ТП РСЧС Змеиногорского района отработали поставленные тренировкой задачи, несмотря на то, что погода попыталась внести свои коррективы (ночью в районе выпало большое количество снега). Проблемные вопросы оперативно решались, и все задачи выполнены своевременно. А это значит, что силы и средства Змеиногорского района к выполнению задач по гражданской обороне готовы.

ГОРНЯК22 11.10.2021

Змеиногорский вестник

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